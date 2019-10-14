Фатальное падение женщины со спасательного вертолета в Японии попало на видео

Несколько очевидцев запечатлели момент ЧП, произошедшего во время спасательной операции, проходившей в японской префектуре Фукусима в минувшие выходные.

Спасатели попытались осуществить воздушную эвакуация 77-летней женщины, оказавшейся заблокированной в районе, подтопленном после прохождения тайфуна "Хагибис".

Им удалось поднять старушку на тросе, однако в последний момент, по неустановленной пока причине, женщина сорвалась вниз с высоты в несколько десятков метров.

Как сообщалось ранее, пострадавшую удалось доставить в больницу, однако она скончалась в лечебном учреждении.

Число жертв разрушительного тайфуна, ударившего по островам Японского архипелага еще 12 октября, продолжает расти. По последним данным, количество погибших достигло 45 человек, еще 15 – до сих пор числятся пропавшими без вести. Счет пострадавших идет на сотни.