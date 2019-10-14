Под занавес круизного сезона счастливчиков прокатят по Волге

Самым внимательным и удачливым слушателям "Наше радио" сделает уникальный подарок. С начала октября в эфире утреннего шоу "Подъемники" с ведущими Александром Боном, Таней Борисовой, Игорем Паньковым и Андреем Ломановым под занавес судоходного сезона они могут выиграть путевки в тур по Волге "Наш вояж. Круиз".

В компании с популярными радиоведущими и артистами они отправятся до старинного Углича на четырехпалубном теплоходе "Александр Радищев".

Во время тура в один из древнейших городов России, который был основан в 937 году, путешественники познакомятся с ансамблем древнего Угличского кремля, полюбуются шедевром русского зодчества – знаменитой на весь мир красивейшей церковью Царевича Димитрия на Крови, построенной на месте гибели маленького заложника больших политических страстей, увидят чудом сохранившиеся с XV века великолепные Княжеские палаты, Богоявленский зимний собор и здание Городской думы, известное также как Дом градоначальника), а также побывают в монументально Спасо-Преображенском соборе.

Продолжится вояж знакомством с очаровательным Калязиным. Под воды Угличского водохранилища уходят почти две трети цветущего города, поэтому Калязин называют сейчас "новой русской Атлантидой": здесь осталась только колокольня Никольского собора – всемирно известный символ города.

Ну и, конечно же, какой круиз на теплоходе без развлекательной программы, розыгрышей и приятных сюрпризов? Их, со своей стороны, счастливчикам — слушателям обещают "капитаны радиоволн".