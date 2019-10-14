Храм Святой Екатерины в Екатеринбурге построят на месте бывшего завода

Жители Екатеринбурга проголосовали за новое место под храм Святой Екатерины. Площадку по адресу улица Горького дом 17 поддержали более 57% жителей, за набережную в районе Макаровского моста – 39%, сообщает агентство ТАСС.

Итоги голосования отправят на рассмотрение главе города в местную думу, рассказал журналистам председатель избирательной комиссии Вадим Антошин.

Напомним, летом 2019 года жители Екатеринбурга выступили против строительства храма Святой Екатерины в сквере, расположенном в центре столицы Урала. Акции протеста продолжались несколько ней. После чего Владимир Путин предложил провести опрос и выбрать место, которое устроит всех.