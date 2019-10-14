Тренерский штаб "Спартака" пополнит специалист из клуба второго дивизиона Германии

Пресс-служба немецкого футбольного клуба "Эрцгебирге", выступающего во второй бундеслиге, объявила о переходе тренера вратарей Макса Урванчки в московский "Спартак".

В выходные Урванчки обратился к руководству с просьбой о досрочном расторжении соглашения в связи с предложением от "красно-белых". Боссы "Эрцгебирге" приняли решение удовлетворить обращение специалиста.

Ранее стало известно, что в ближайшее время Доменико Тедеско возглавил "Спартак", немецкий специалист уже отправился на базу московского клуба, где проведет первую тренировку.

Напомним, в воскресенье, 29 сентября, "Спартак" объявил об отставке главного тренера команды Олега Кононова после того, как "красно-белые" потерпели четвертое поражение кряду в РПЛ, проиграв "Оренбургу" (1:2).