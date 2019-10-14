Минобороны РФ: The New York Times - жертва манипуляций террористов и британских спецслужб

Газета The New York Times, обвинившая российские ВКС в ударах по сирийским госпиталям, стала жертвой манипуляций террористов и британских спецслужб, уверен официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков. Генерал-майор указал на ряд нестыковок, показанных американскими журналистами.

Так, например, в материале можно увидеть современные сканеры радиоэфира, защищенные военные ноутбуки и другое технологичное и дорогое оборудование. Все это недоступно мирному населению сирийского Идлиба, которое вынуждено ежедневно бороться за выживание. Так что уровень жизни в провинции показан совершенно иной.

Кроме того, Конашенков указал на систему, которая предупреждает о воздушном налете. Она создана на основе электроники американской компании Hala Systems и установлена под контролем британских спецслужб в 2016 году.

Что касается радиоперехватов переговоров российских пилотов, то это в принципе невозможно: ВКС РФ не передают координаты целей в открытом эфире голосовыми сообщения.

И, наконец, представитель Минобороны отметил тот факт, что "госпиталь" находится подозрительно далеко от населенных пунктов и размещен в пещере. Больше всего он напоминает укрепленный бункер боевиков, где они хранят оружие и прочие припасы.

Именно такое укрепление российские военные показывали журналистам неделю назад. Причем в том же районе.

Напомним, ранее газета The New York Times сообщила, будто российские боевые самолеты нанесли удары по трем больницам в провинции Идлиб. В качестве доказательств журналисты привели перехваченные переговоры пилотов ВКС РФ.