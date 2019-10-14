Теннис. Севастова обыграла Саснович на старте Кубка Кремля

Латвийская теннисистка, 24-я ракетка мира Анастасия Севастова в первом круге турнира Кубок Кремля в Москве в двух сетах за один час 37 минут обыграла представительницу Белоруссии Александру Саснович со счетом 6:1, 7:5.

Севастова четырежды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 12, а у Саснович, занимающей 64-е место в рейтинге WTA, три эйса, пять двойных ошибок и два реализованных брейка из девяти.

Таким образом, теннисистка из Латвии вышла во второй круг турнира, где ей будет противостоять победительница встречи Кристина Младенович (Франция, 45) – Юлия Путинцева (Казахстан, 34).