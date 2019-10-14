Нобель по экономике: борцы с нищетой получат миллион долларов на троих

На троих поделят Нобелевскую премию по экономике Майкл Креймер из США, Абиджит Банерджи из Индии и Эстер Дюфло из Франции. Трое экономистов получили награду за экспериментальный подход к облегчению глобальной нищеты. Они поставили вопрос: как лучше бороться с бедностью? И получили на него ответ. И, по всей видимости, не один.

Неожиданностей в экономической Нобелевке 2019 года сразу две. Обе приятные и связаны с представительницей Франции. 47-летняя француженка Эстер Дюфло стала самым молодым обладателем премии по экономическим наукам. Это раз. А два – она лишь вторая женщина, которая была удостоена такой премии. Опередила Эстер Дюфло в 2009 году первая женщина-лауреат экономической Нобелевки Элионор Остром. И через 10 лет лауреатом премии вновь становится представительница прекрасной половины человечества.

Кроме того, Нобель достался супружеской паре из Массачусетского технологического университета: родившийся в Калькутте 58-летний Абхиджит Банерджи был научным руководителем Эстер Дюфло в период написания ею докторской диссертации, а затем стал ее мужем. В 1990-е годы Эстер Дюфло несколько месяцев жила в Москве, собирая материал для научного исследования по истории. Банерджи и Дюфло — авторы книги "Плохая экономика: радикальное переосмысление пути борьбы с глобальной бедностью", которая получила награду Financial Times и Goldman Sachs как лучшая бизнес-книга 2011 года. Книга переведена на 17 языков.

Майкл Кремер в 1990-е годы работает в Гарварде. Сейчас 55-летний ученый — научный директор по развитию инновационных предприятий в Агентстве США по международному развитию (USAID). Всемирный экономический форум назвал Кремера одним из "молодых глобальных лидеров". В 1990-е годы его коллеги показали, что можно серией отдельных шагов улучшить успеваемость школьников в западной Кении. Вскоре этот эксперимент распространился на другие страны, включая Индию.

В решении Нобелевского комитета подчеркивается, что исследования трех ученых позволили усовершенствовать программы образования для детей в Индии, а также способствовали субсидированию профилактической медицинской помощи в целом ряде стран.

Подход делит проблему борьбы с бедностью на более мелкие и управляемые вопросы: например, наиболее эффективные меры по улучшению здоровья детей. Ученые напоминают, что более 700 миллионов землян имеют очень низкие доходы, а более 5 миллионов детей ежегодно умирают, не достигнув пятилетнего возраста.

В 2019 году Нобелевская премия составила 9 миллионов шведских крон. Это более 900 миллионов долларов. Эти деньги и поделят между собой трое лауреатов-экономистов.

Нобелевская премия по экономике вручается с 1969 года. С 1969 по 2018 год премия была вручена 50 раз, ее обладателем стал 81 лауреат. В прошлом году премию поделили американские экономисты Уильям Нордхаус и Пол Ромер. Они работали над интеграцией инноваций и учитывали влияние климата на экономический рост.

Премии по экономике не было среди наград, учрежденных Альфредом Нобелем. Его объявляют вслед за премиями по физике, химии, медицине, литературе и миру. Объявление экономических лауреатов этой премии завершает нобелевскую неделю.

Вручение золотых Нобелевских медалей пройдет 10 декабря 2019 года в Стокгольме.