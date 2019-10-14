Ранее судимый мужчина с ножом тяжело ранил жителя Зеленограда. Видео

Правоохранители обнародовали кадры нападения на 29-летнего жителя Зеленограда, произошедшего в минувшее воскресенье, 14 октября, на улице Крупской.

Как сообщили в пресс-службе столичной полиции, накануне к сотрудникам ГИБДД обратился мужчина, сообщивший, что ранен ножом в живот. Пострадавший был госпитализирован, а стражи порядка приступили к поиску подозреваемого.

Через некоторое время участковый инспектор полиции задержал нападавшего – 44-летнего ранее судимого мужчину.

По предварительным данным, нападение было вызвано конфликтом, возникшим на бытовой почве.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровья".