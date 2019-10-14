Мэр Абакана погиб в ДТП

Мэр Абакана Николай Булакин погиб в аварии, врезавшись в дерево. Последствия страшной аварии сняли на видео.

ДТП произошло в первой половине дня 14 октября в районе поселка Топольки Минусинского района. Булакин за рулем Ford Explorer не справился с управлением во время съезда с кольца, в результате машина на скорости врезалась в дерево.

К моменту прибытия медиков Булакин, стоявший во главе Абакана с 1995 года, был мертв. Не исключено, что причиной смертельной аварии стал сердечный приступ у водителя.