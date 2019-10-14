Андрей Шевченко: в матче с Португалией важно сыграть в нашем стиле

В рамках восьмого тура отборочного раунда чемпионата Европы по футболу сборная Украины примет команду Португалии. Главный тренер украинской национальной команды Андрей Шевченко поделился ожиданиями от предстоящей игры с португальцами.

"Мы будем играть с чемпионами Европы и победителями Лиги наций, великолепной и отлично подготовленной командой, в которой собраны прекрасные игроки, включая одного из лучших в истории мирового футбола, – приводит слова Шевченко пресс-служба УЕФА. – И против такого соперника нам очень важно сыграть в нашем стиле. Будем играть в наш футбол, и я не думаю, что какая-то из команд будет играть на ничью.

Роналду? Однозначно такой футболист, как Криштиану Роналду, делает праздник футбола. Будет вдвойне приятнее играть против него. Я по-настоящему восхищаюсь им как футболистом. Но не в этом матче, извините", – подытожил Шевченко.

Напомним, украинцы одержали пять побед кряду и с 16 очками лидирует в группе В, а португальцы расположились строчкой ниже, имея в активе 11 очков. Матч Украина – Португалия состоится в понедельник, 14 октября, и начнется в 21:45 по московскому времени.