Британская королева пообещала изменить миграционное законодательство после Brexit

После осуществления Brexit Великобритания намерена изменить миграционное законодательство.

"Мое правительство внесет новое законодательство о миграции, которое заложит основу для справедливой, современной и соответствующей глобальным требованиям миграционной системы", — заявила королева Елизавета II, выступая сегодня тронной речью на открытии новой сессии парламента.

При этом она пообещала, что будут созданы условия для беспрепятственного проживания в Великобритании граждан ЕС, передает РИА Новости.

Открывающуюся сессию парламента уже называют исторической: в ходе нее должна, наконец, определиться судьба Brexit. Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что разрыв Великобритании и ЕС состоится 31 октября этого года. Он также выразил надежду, что соглашение с Брюсселем по выходу из Евросоюза все-таки будет заключено, отметив, что "путь к сделке наметился".