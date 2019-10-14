В России расширен перечень жизненно необходимых лекарств

Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов в 2020 году пополнят еще 23 позиции. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщает агентство "Интерфакс". Кроме того, расширится список лекарств, которые смогут получать льготники.

Таким образом перечень ЖНВЛП увеличится до 758 препаратов, 516 из которых будут российского производства, добавила вице-премьер Татьяна Голикова. Она же рассказал о новых лекарствах, которые войдут в список. Среди них, например, 8 противоопухолевых препаратов, 4 — от бронхиальной астмы, 3 антибиотика, 2 – против гепатита С.