Глава UFC: Макгрегор сконцентрирован на реванше с Нурмагомедовым

Глава Ultimate Fighting Championship (UFC) Дана Уайт сообщил, что ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор сконцентрирован на реванше с чемпионом организации в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

"В данный момент Макгрегор сконцентрирован на реванше с Нурмагомедовым, – сообщил Уайт, слова которого ТАСС. – Я считаю, что сейчас Нурмагомедов должен провести бой с Тони Фергюсоном, для начала посмотрим на результат этого поединка".

Напомним, в начале сентября Нурмагомедов в главном поединке турнира UFC 242 в третьем раунде "задушил" американца Дастина Порье и во второй раз в карьере защитил титул чемпиона организации в легком весе. На счету 30-летнего россиянина 28 побед в 28 боях по правилам ММА.

Нурмагомедов и Макгрегор встречались осенью 2018 года в рамках главного поединка турнира UFC 229. Тогда Хабиб победил Конора удушением в четвертом раунде. Сразу после остановки боя россиянин покинул октагон и устроил потасовку с членом команды ирландца. В результате Нурмагомедов и Макгрегор были оштрафованы и дисквалифицированы на девять и шесть месяцев соответственно.