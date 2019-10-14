Калинская вышла во второй круг Кубка Кремля, переиграв Потапову

Российская теннисистка, 102-я ракетка мира Анна Калинская в первом круге Кубка Кремля в Москве обыграла в трех сетах за один час 40 минут соотечественницу Анастасию Потапову со счетом 6:0, 3:6, 6:4.

Калинская дважды подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала девять брейк-пойнтов из 14, а у Потаповой, занимающей 89-е место в рейтинге WTA, ни одного эйса, 18 двойных ошибок и шесть реализованных брейков из десяти.

Таким образом, Калинская вышла во второй круг турнира, где ей будет противостоять победительница встречи Яна Чепелова (Словакия, 155) – Екатерина Александрова (Россия, 38).