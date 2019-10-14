Российский фондовый рынок отреагировал на продление санкций ЕС

Антироссийские санкции, введенные Евросоюзом против использования и распространения химического оружия, продлены еще на один год — до 16 октября 2020 года. Об этом сообщил сегодня Совет ЕС.

Ограничения предусматривают заморозку активов, а также запрет на въезд в ЕС. Под действие этих мер сейчас попадают 9 человек: пять из них связаны с сирийскими властями, а четверо считаются причастными к отравлению Скрипалей в Солсбери (ответственность за этот инцидент британские власти возложили на Россию, хотя в Москве отвергают все обвинения), передает "Интерфакс". Также санкции действую в отношении Центра научных исследований и разработок (SSRC) в Сирии, который, по мнению ЕС, занимается разработкой химического оружия.

Негативный политический фон отразился и на динамике российского фондового рынка, считают эксперты. По данным на 14:38 мск, индекс Мосбиржи снижался на 0,36% (до 2698,28 пункта), а индекс РТС — на 0,55% (до 1322,36 пункта).