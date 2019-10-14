Леонид Кулагин прочитает Пушкина в Доме музыки

Повести Александра Сергеевича Пушкина предстанут в сценическом прочтении народного артиста России Леонида Кулагина в Камерном зале Московского международного Дома музыки 19 октября.

Леонид Кулагин – российский актер, режиссер театра и кино. Его мужественный, благородный и харизматичный образ знаком каждому Поклонники помнят и любят артиста за роли в историко-приключенческих фильмах "Баллада о доблестном рыцаре Айвенго", "Черная стрела" и "Приключения Квентина Дорварда", мелодрамах "Дворянское гнездо" и "Осень".

В новом проекте Дома музыки Леонид Кулагин прочитает повести А.С. Пушкина. Для театрализованного концерта артист выбрал романтическую историю "Метель", полную роковых и счастливых случайностей, и готическую повесть "Гробовщик" из цикла "Повести покойного Ивана Петровича Белкина". Художественное слово будет сопровождать музыка, которая поможет слушателям понять то, что останется между строк. В исполнении органистки и пианистки Анастасии Сидельниковой прозвучат пьесы из знаменитого цикла П.И. Чайковского "Времена года". Этот цикл не случайно называют "русским микрокосмосом": наряду с картинами природы композитор удивительно точно передает здесь различные душевные состояния человека.

Выступление Леонида Кулагина — 19 октября в 13:00 в Камерном зале ММДМ.