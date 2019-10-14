Премьера Украины требуют отправить в отставку

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" потребовала отставки премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Как передает телеканал "Россия 24", это произошло после того, как политика заметили на концерте ультраправой рок-группы, где Гончарук стоял на фоне неонацистских символов.

В "Оппозиционной платформе – За жизнь" подчеркнули, что действия премьера показывают либо приверженность нацистским идеям, либо трусость в преддверии праворадикальных акций.

Сам Гончарук на своей странице в Facebook отмежевался от организаторов концерта, сообщив, что "понятия не имел, кого туда приглашают в качестве исполнителей". И вообще, по его словам, не руководителю правительства диктовать какие песни должны исполнять защитники страны.