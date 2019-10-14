Приговор политикам-сепаратистам опять всколыхнул Каталонию

Беспорядки в Каталонии: сторонники независимости Барселоны от Мадрида блокируют дороги и железнодорожные пути. Радикалы "Демократического цунами" призывают занять международный аэропорт Эль-Прат — второй по пассажиропотоку в Испании. 25 тысяч человек пришли на митинг на площади Каталония в центре Барселоны. Еще 6 тысяч протестуют перед знанием представительства женералитета в Жироне. Обострение ситуации в Каталонии произошло после вынесения приговора 12 политикам, которые организовали и провели референдум о независимости в 2017 году. Они обвиняются в растрате госсрердств на проведение референдума, а также мятеже.

12 политиков получили в общей сложности 100 лет тюрьмы, отмечает РИА Новости. Самый крупный срок получил экс-замглавы автономии Ориол Жункерас – 13 лет. Бывший глава каталонского парламента Карме Форкадель осужден на 11 лет и 6 месяцев. Остальные десять фигурантов дела получили по 9 лет тюрьмы. Бежавший из Испании в Брюссель экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон назвал этот приговор кошмаром. На арест самого Карлеса Пучдемона европейский ордер на арест выдал судья Верховного суда Испании Пабло Льярена.

Тем временем движение поездов до аэропорта Барселоны приостановлено железнодорожной компанией Renfe из-за угрозы радикалов о блокаде путей. В барселонском аэропорту испанская полиция ужесточила проверки документов у пассажиров.

Радикалы "Комитета защиты республики" перекрыли пригородного железнодорожные пути в провинции Жирона. И хотя железнодорожное движение в районе муниципалитета Сельра было возобновлено через сорок минут, радикалы стали перекрывать дороги в различных частях Каталонии.

Приговор расколол не только каталонское общество, но и испанскую власть. Судебный процесс был проведен абсолютно прозрачно и с максимальными гарантиями, считает исполняющий обязанности главы испанского правительства Педро Санчес. Он заявил, что исполнительная власти Испании уважает вынесенный Верховным судом приговор.

"Несправедливым и недемократичным" назвал приговор Верховного суда глава женералитета Ким Торра. Он призвал амнистировать осужденных.

В 2017 году на проведенном в Каталонии референдуме о независимости 90 процентов проголосовавших высказались за развод Барселоны с Мадридом.