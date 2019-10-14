В музее "Бородинское поле" провели реконструкцию битвы за Москву

Ожесточенные бои, ретроформа и полевая кухня: в заповеднике "Бородинское поле" прошла реконструкция одного из самых значимых сражений Великой Отечественной — битвы за Москву. Участниками боев стали сотни представителей военно-исторических клубов страны и бронетехника тех самых времен.

Оградительная лента — как рубеж между двумя реальностями. Вздрагивая от взрывов профессиональной пиротехники и холостых выстрелов, зрители словно переносятся в морозный 41-й, где 32-я стрелковая дивизия, экстренно переброшенная с Дальнего Востока и усиленная курсантами и ополченцами, отчаянно отбивается от отборных частей вермахта. Слышна команда: "Беречь патроны!"

- Прекратить огонь!

Реконструкцию боев на Бородинском поле, через которое проходила Можайская линия обороны, проводят на новом месте. С кургана как на ладони маневры тогда еще непобедимой дивизии СС "Райх". От такого натурализма в какой-то момент становится не по себе.

"А как можно показать бои, которые происходили здесь в октябре 41-го года, без противника? Немецкие войска были наиболее подготовленными, хорошо вооруженными. Но советский народ — весь — собрался и победил!" — говорит участник реконструкции Юрий Нефедов.

"Мы преподаем уроки живой истории, которые сегодня крайне необходимы", — говорит директор Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника Игорь Корнеев.

Пройдя короткий инструктаж и выстрелив из трехлинейки, зрители превращаются в участников реконструкции.

"Люди не верили в силу нашего оружия. Немец пер, и он хорошо пер, потому что танки были", — говорит Василий Касыров.

Рядом редкие экземпляры техники — например, переделанный в броневик гражданский автомобиль ГАЗ М-1, в просторечье "Эмка".

- Держит бронебойную пулю калибра 7,62 — винтовочную, пулеметную — с любых дистанций.

Военно-полевой госпиталь — здесь без прикрас о буднях военных медиков.

- Просто задумайтесь: 18-19-летние парни на Бородинском поле стояли и не пропустили врага к столице!

Вместо запланированных по приказу трех дней противника здесь сдерживали почти неделю. И хотя в конце концов пришлось отступить, фронт не был прорван. В финальной части открытого урока истории — возложение цветов и выступление участников патриотических клубов.

"Большая аудитория. Слегка было боязно, по правде", — говорит Алексей Низиков.

- Что думаешь по поводу тех событий, по поводу того, о чем ты сегодня стихи читал?

- Я хотел бы, чтобы не было войны в нашем мире!