Врачи удалили из головы девочки кисть для рисования, с которой она ходила полгода

В Кузбассе врачи областной детской клинической больницы удалили у девочки из головы часть кисти для рисования, которая застряла там полгода назад.

Операцию по извлечению предмета провел заведующий лор-отделением Дамир Ахтямов, сообщает РИА Новости. Полгода назад ребенок держал кисть во рту и упал, ее рукоять вытащили, а металлическая часть прошла в глотку и осталась в тканях.

Девочка прожила с инородным предметом в организме полгода. Ее ничего не беспокоило до того момента, пока из слухового прохода не стал выделяться гной. Родители обратились к врачу, после чего лоры отправили ребенка на компьютерную томограмму. По снимкам стало понятно, что в голове у несовершеннолетней застряла часть кисточки. Операцию по ее извлечению длилась тридцать минут под наркозом.

Часть кисти для рисования извлекли из крылонебной ямки. Это пространство располагается между шеей и черепом, сообщается в Instagram на странице медучреждения.