Читинец зарезал жену на глазах у детей

Двое детей, брат и сестра, стали свидетелями жестокой расправы, которую ревнивый отец учинил над супругой посреди улицы, сообщает "Чита.ру".

Трагедия разыгралась утром в понедельник, 14 октября, во дворе многоэтажки в микрорайоне Агрогородок Опытный. Супруги повздорили по пути в школу, мужчина словами не ограничился, выхватил нож и нанес несколько ударов в шею жене, которую подозревал в изменах. Очевидцы утверждают, что все произошло на глазах у детей.

На кадрах видно, как мужчина обнимает сына, в то время как девочка бросается к лежащей на асфальте и истекающей кровью матери.

Спасти пострадавшую не удалось, прибывшим врачам только и оставалось, что констатировать смерть. Учинившего расправу 46-летнего главу семейства задержали, дети остаются с бабушкой и дедушкой, с которыми и жили в одной квартире.