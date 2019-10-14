Медэксперты подтвердили склонность Хачатуряна к педофилии и агрессии

Правозащитница Ева Меркачева прокомментировала расследование убийства Михаила Хачатуряна. По ее словам, самые страшные выводы — это то, что у покойного действительно была тяга к несовершеннолетним.

Ранее в Сети появилось заключение медэкспертов, согласно которому Михаил Хачатурян на протяжении нескольких лет подвергал дочерей физическому и сексуальному насилию. К соответствующему выводы пришли эксперты института имени Сербского. Также у мужчины были энцефалопатия, гипертоническая болезнь, хронический простатит и язва. На фоне этих проблем у Хачатуряна возникли тревожность, повышенная возбудимость, вспыльчивость, низкое чувство эмпатии и вины, пренебрежительное отношение к дочерям и их матери.

Эксперты пришли к выводу, что Хачатурян стремился доминировать в семейных взаимоотношениях. Для этого он использовал оскорбления, угрозы, унижения, грубую вербальную и физическую агрессию с использованием различных видов оружия.

В заключении отмечается, что мужчина имел расстройство сексуального предпочтения, поскольку об этом свидетельствуют его половые связи с девочками пубертатного возраста. Эксперты отметили, что Хачатурян действительно на протяжении нескольких лет подвергал дочерей физическому и сексуальному насилию.

Кроме того, экспертиза показала, что мужчина имел смешанное расстройство личности. Ему были свойственны авторитаризм, склонность к суевериям, ритуалам в сочетании с завышенной самооценкой.

По словам правозащитницы Евы Меркачевой, ничего нового в результатах очередной экспертизы нет, сообщает "360". Ранее уже было проведено комплексное исследование личности мужчины, которое поместилось почти на 100 листах.

Убийство Хачатуряна случилось летом 2018 года. Его дочерям предъявили обвинение в преступлении. Девочки заявили, что расправились над отцом за издевательства и сексуальное насилие.