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14 октября 201915:45

В Подмосковье избили чемпионку мира по боксу

Валерий Шарифулин/ТАСС

Серебряный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира по боксу Софья Очигава в Подмосковье подверглась нападению. Во вторник, 1 октября, на 32-летнюю спортсменку в подъезде дома на нее набросился сосед.

28-летний Вадим угрожал россиянке расправой и размахивал предметом, похожим на нож. Как сообщает "Комсомольская правда", нападавший нанес потерпевшей телесные повреждения, которые были классифицированы как легкий вред здоровью.

Сообщается, что полиция возбудила уголовное дело за умышленное причинение легкого вреда здоровью и за угрозу убийством.

Напомним, Очигава завоевала серебро Олимпийских игр в 2012 году в Лондоне. Она дважды становилась чемпионкой мира (2005, 2006), а также трижды первенствовала на чемпионатах Европы (2005, 2007, 2009). С 2017 года работает детским тренером в СШОР "Москворечье".

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