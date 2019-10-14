Мужчина разыграл гостей на собственных похоронах, заговорив из гроба

Житель Ирландии необычным способом разыграл присутствующих на его собственных похоронах, отправив им сообщение "с того света". Таким образом покойный хотел, чтобы прощание с ним все покинули с улыбкой на лице.

Ветеран вооруженных сил Ирландии Шей Брэдли умер 8 октября после продолжительной болезни, сообщает Daily Mail. Во время его похорон из могилы послышался глухой стук, а также голос покойного: "Привет! Где я? Выпустите меня отсюда, здесь темно. Я слышу священника? Это Шей, я в коробке. Нет, перед вами. Я покойник". В конце речи Брэдли пропел: "Я позвонил, чтобы попрощаться".

На опубликованном видео в Facebook на странице ветеранов вооруженных сил Ирландии написано: "Недавно нас спросили, в чем разница между военным и гражданским юмором. Все просто: он черный".

Внучка покойного отметила на странице в Twitter, что гордится своим дедушкой, поскольку таким образом он заставил всех присутствующих на похоронах улыбнуться. К слову, многие действительно рассмеялись сквозь слезы, услышав голос человека, которого нет в живых.