Фуры Киркорова застряли при переправе Печоры

Грузовики с реквизитом шоу Филиппа Киркорова застряли при переправе реки Печоры на пути в одноименный город, где во вторник состоится выступление шоумена.

"Весь административный персонал вымок и перепачкался в грязи, пока вытаскивали наши фуры. Мы с огромным трудом добираемся до вашей нефтяной столицы. Вторые сутки не спим, но мы выполнили свои обязательства, мы доехали и привезли людям шоу", — рассказал администратор певца ИА "Север-Медиа".

В понедельник, 14 октября, певец выступает в соседнем Усинске, а в Печору он прибудет отдельно от своего реквизита на самолете. В дальнейшем его фурам предстоит трудный путь: на этой неделе им предстоит посетить Ухту, Сыктывкар, Кирово-Чепецк и Йошкар-Олу.

Фуры Филиппа Бедросовича не первый раз испытывают дорожные приключения. Так, в июле этого года один из грузовиков певца попал в аварию под Волгодонском.