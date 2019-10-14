Самолет Москва - Лондон вернулся из-за отказа двигателя

Отказ правого двигателя произошел у направлявшегося в Лондон из Москвы самолета Airbus A321 авиакомпании "Аэрофлот". Экипаж рейса SU2582, вылетевшего из московской гавани в Шереметьеве в 13 часов 53 минуты, принял решение о возвращении. Посадка в Шереметьеве прошла в штатном режиме, никто из пассажиров не пострадал.

По расписанию, самолет в 15 часов 56 минут уже должен был быть в Хитроу. Но теперь пассажирам вернувшегося по техническим причинам самолета придется подождать замены самолета. Они отправятся в столицу Соединенного Королевства в 17 часов.

10 октября в аэропорту Кольцова экстренно сел на брюхо самолет Ан-12. У него не вышли шасси. Из-за этого рейс самолета из Познани в Екатеринбург с польской футбольной молодежной сборной был переправлен в Челябинск.