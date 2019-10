Федерер отметит свое 39-летие участием на Олимпийских играх в Токио

Третья ракетка мира, швейцарский теннисист Роджер Федерер в интервью журналисту Энди Шолеру заявил, что примет участие в летних Олимпийских играх 2020 года, которые пройдут в Токио.

"В последние несколько недель я обсуждал со своей командой, то, чем буду заниматься летом в перерыве между Уимблдоном и US Open, – приводит слова Федерера Шолер в твиттере. – В итоге мое сердце решило, что я должен принять участие в Олимпийских играх".

Federer: 'I've been debating with my team for a few weeks now, months actually, what I should do in the summer time (of 2020) after Wimbledon and before the US Open. At the end of the day my heart decided to play the Olympic Games again.' https://t.co/2aTzJF5e13