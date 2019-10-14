Мама убитой школьницы из Саратова записала видеообращение

Мама убитой Елизаветы Киселевой в видеообращении поблагодарила всех жителей Саратова за поддержку и призвала местные власти организовать безопасные подходы к школам. Глава города уже предложил вырубать заросли и кусты ради безопасности, хотя и признал, что от нелюдей трудно защититься.

"Нужно всем держаться, всем крепиться. И здесь самое важное, какой я для себя сделал вывод, что Саратов оказался наполнен очень добрыми, сильными и надежными людьми. Очень серьезные моменты происходили во время поисков моей доченьки, и я могла положиться буквально на любого. Я хочу отдельно и каждому сказать спасибо, отдельно и каждому пожать руку, обнять и сказать "Ты был важен! Ты был рядом!" Получилось так, как получилось. Мы сплочены были все. И это неоценимо", — призналась мама девятилетней школьницы, которую за расспросы о гараже задушил 35-летний местный житель Михаил Туватин.

Она призвала местные власти сделать все, чтобы эта ситуация больше не повторилась ни при каких обстоятельствах. Одним из способов обеспечить безопасность детей она видит организацию "прозрачных" подходов к школам.

"Дети полдня проводят в школе, дети ходят через такие дебри — даже мы не знаем, где они ходят. Давайте сделаем безопасным подход к школе", — призвала женщина.

Глава Саратова Михаил Исаева уже поручил подчинённым избавиться от зарослей и кустов. По его словам, мэрия выйдет с предложением снести гаражи, где случилась трагедия.

Убитую Лизу в воскресенье, 13 октября, предали земле. Днем ранее ее убийцу взяли под арест. Сегодня омбудсмен Татьяна Москалькова выразила надежду, что Михаил Туватин не попросит её о помощи.

"Я уполномоченная по правам человека, а не по правам мутантов", — заявила она.