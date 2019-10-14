В Саудовской Аравии Путина встретили салютом и кавалерийским эскортом

Президент России Владимир Путин заявил, что рассматривает координацию Москвы и Эр-Рияда как необходимый элемент обеспечения безопасности на Ближнем Востоке и Северной Африки.

Как передает "Интерфакс", об этом глава государства сообщил в начале своих переговоров с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом.

Российский президент считает, что его визит в ближневосточное королевство придаст новый импульс отношениям Москвы и Эри-Рияда – стороны готовы подписать большой пакет совместных документов. Путин рассказал, что в ходе поездки намерен обсудить ряд важных сфер.

Он отметил, что между двумя странами растет объем товарооборота, крепнет работа межправительственной комиссии. Руководитель страны отметил создание российско-саудовского экономического совета, в состав которого вошли представители крупного бизнеса двух государств.

Государственный визит Владимира Путина проходит в Саудовской Аравии практически с королевскими почестями. В аэропорту его приветствовали артиллерийским салютом из 21 залпа, после этого лимузин российского президента двигался по улицам Эр-Рияда в сопровождении кавалерийского эскорта, который держал флаги двух стран.

В королевском дворце Путина встретил духовой оркестр, который сыграл гимны Российской Федерации и Королевства Саудовская Аравия.

Перед переговорами на высшем уровне была проведена церемония представления представителей обеих делегаций, а затем состоялся торжественный прием от имени короля Саудовской Аравии. В меню, которое предложили гостям, были шесть перемен блюд, в том числе филе говядины вагю, из выведенной в Японии породы коров, которое стоит свыше 10 тысяч рублей за килограмм.