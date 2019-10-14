Пропавший в Абхазии турист из России до сих пор не найден. Как сообщает "Вести Сочи", поисковые работы ведутся уже пятый день. Известно, что Тимур Дзеидов пытался переплыть реку Кодор — она расположена в Гулрыпшском районе, рядом с селом Джампал.

О несчастном случае сообщили товарищи молодого человека — на их глазах Тимура стало уносить сильным течением. Попытки помочь ему не увенчались успехом, друзьям Дзеидова самим едва удалось спастись. ЧП произошло 10 октября в нескольких километрах от базы отдыха Апсны.

МЧС задействовало в поисках вертолет. Спасателями были пройдены пятнадцать километров вниз по течению реки. Увы, пока единственным результатом стала находка спасательного жилета. Как раз в нем туриста унесло течение.