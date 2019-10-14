Официально: Доменико Тедеско возглавил московский "Спартак"

Немец Доменико Тедеско в понедельник, 14 октября, назначен на должность главного тренер московского футбольного клуба "Спартак". 34-летний экс-наставник "Шальке" подписал соглашение с "красно-белыми", рассчитанное до 31 мая 2021 года.

Тедеско – уроженец Италии, на профессиональном уровне не играл, но это не помешало ему в 2017 году возглавить "Шальке". В своем первом сезоне молодой тренер занял с клубом из Гельзенкирхена второе место. Но во втором сезоне Доменико был уволен после неудачного выступления его команды в бундеслиге и проигрыша 0:7 от "Манчестер Сити" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Утром, 14 октября, генеральный директор российского клуба Томас Цорн на базе в Тарасовке представил команде нового наставника. Также стало известно, что в тренерский штаб Тедеско вошел Макс Урванчки, занимающий ранее должность тренера вратарей в клубе второго дивизиона Германии "Эрцгебирге".

В воскресенье, 29 сентября, "Спартак" объявил об отставке главного тренера команды Олега Кононова после того, как "красно-белые" потерпели четвертое поражение кряду в РПЛ, проиграв "Оренбургу" (1:2). Под руководством Кононова "красно-белые" одержали 16 побед, потерпели 14 поражений и шесть раз сыграли вничью. До назначения Тедеско обязанности главного тренера временно исполнял Сергей Кузнецов.

Напомним, "Спартак" после 11 туров российской премьер-лиги с 14 очками занимает 12-е место в турнирной таблице. В следующем матче чемпионата России московский клуб в субботу, 19 октября, на поле домашней "Открытие Арены" сыграет с казанским "Рубином".