Легкоатлеты Малеев и Лещенко дисквалифицированы на два года за употребление допинга

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) в соответствии с решением российского антидопингового агентства "РУСАДА" дисквалифицировала двух спортсменов за употребление запрещенных веществ.

Легкоатлеты Роман Малеев и Андрей Лещенко признаны нарушившими п.2.1 Общероссийские антидопинговые правила (Наличие запрещенной субстанции в пробе спортсмена). Как сообщает пресс-служба ВФЛА, оба спортсмена дисквалифицированы на два года.