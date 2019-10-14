Адвокаты не хотят защищать саратовского детоубийцу

На резонансном процессе об убийстве в Саратове 9-летней девочки Лизы у подозреваемого Михаила Туватина могут возникнуть проблемы с защитой.

По крайней мере, как рассказали телеграм-каналу "Подъем" представители адвокатского сообщества Саратова, местные адвокаты защищать его в суде не хотят.

Как решится этот вопрос, станет известно 15 октября. Вполне вероятно, что подозреваемому в этом страшном преступлении будет назначен госзащитник.

Убийство девочки Лизы шокировало не только саратовцев, сотни которых искали девочку, ушедшую в школу утром 9 октября и пропавшую по дороге.

В ночь на 11 октября ее нашли в гараже по дороге к учебному заведению, по подозрению в убийстве задержали ранее неоднократно судимого местного 35-летнего жителя. Туватин убил ребенка якобы за вопрос о гараже, в котором он жил незаконно.



Смерть Лизы настолько потрясла город, что возмущенные жители едва не устроили над Туватиным самосуд, а в обществе активизировалась дискуссия о возвращении смертной казни.