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14 октября 201917:49

В Перми младенца спасли из наркопритона, кишащего тараканами

Фото: Алена Овчинникова / АиФ

В Перми спасли новорожденного, который жил с матерью-наркоманкой в антисанитарных условиях. Об этом рассказал уполномоченному по правам ребенка неравнодушный местный житель.

По словам пермяка, младенец проживал в так называемом организованном притоне в одном из домов по улице Героев Хасана вместе с мамой. Там же обитала женщина с открытой формой туберкулеза.

Данную информацию проверила детский омбудсмен Светлана Денисова, направив запросы в соответствующие органы. Жалоба жителя Перми подтвердилась.

Новорожденный проживал в квартире с антисанитарными условиями. Мать ребенка употребляла наркотики, у нее и младенца не было регистрации по месту жительства. Кроме того, в жилом помещении было много тараканов. Впоследствии выяснилось, что квартира принадлежит родственникам сожителя, который находится в колонии, сообщает "Аргументы и факты".

В настоящее время ребенок изъят у матери. Органами опеки и попечительства в суд направлен иск о лишении матери родительских прав.

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