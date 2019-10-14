Кремль: Турция не соблюдает территориальную целостность Сирии

"Что-то будем делать, посмотрим", — уклончиво ответил на вопрос о действиях Анкары в Сирии помощник президента России Юрий Ушаков. По его мнению, турецкая операция "Источник мира" не вполне отражает тезис о необходимости сохранения территориальной целостности Сирийской Арабской Республики.

Ушакову не известно, есть ли "красные линии", за которые Турция не должна переступать. Действия Турции в Сирии – одна из важнейших тем переговоров Путина в Эр-Риаде. Как сообщает "Интерфакс", помощник Владимира Путина видел сообщения о том, что на российской базе Хмеймим в Сирии прошли переговоры Дамаска с представителями курдов. Юрий Ушаков не в курсе этих переговоров. Ранее Дамаск несколько раз пытался договориться с курдами, но все переговоры заканчивались без результата.

9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал операцию в приграничной зоне Сирии. Турецкие войска рассчитывают взять под контроль 30-35 километров сирийской территории от турецкой границы. Эрдоган также намерен освободить город Кобани от отрядов курдов, которых в Анкаре считают террористами.

Эрдоган и Путин обсудили ситуацию с военной операцией. И обменялись каждый своим видением ситуации. При этом Эрдоган заявил, что Анкара согласует свои действия в Сирии с Россией.

Американские военнослужащие покинули свой наблюдательный пункт в Кобани. В Пентагоне заявили, что американцы в Сирии оказались зажаты между наступлениями войск Турции с одной стороны и Сирии с другой. По другим данным, оставленные своими американскими союзниками курды договорились с Дамаском о совместном отражении агрессии с севера. Курды пропустили на контролируемую ими территорию сирийскую армию, над несколькими курдскими городами поднят сирийский государственный флаг.

Советник Эрдогана, тем временем, не исключил столкновения турецкой и сирийской армий.