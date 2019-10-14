Задержанным в Петербурге фальшивомонетчикам не исполнилось и двадцати лет

В Петербурге задержаны очень молодые фальшивомонетчики. Им еще нет и двадцати лет: одному — восемнадцать, другому — девятнадцать. Как сообщает ГТРК "Санкт-Петербург", "работали" они в электричках Тосненского района Лееобласти. Мошенники покупали билеты, расплачиваясь фальшивыми купюрами. Сдачу, естественно, получали настоящими банкнотами.

Внимание на подделки обратил один из контролеров. Полиция по горячим следам задержала молодежь. Проведенный в их доме обыск подтвердил подозрения: там нашли еще много фальшивок, купленных через Интернет. Задержанные оказались еще и наркоторговцами — запрещенные препараты также хранились в доме. По двум возбужденным уголовным делам юношам грозит большой срок — 20 лет тюрьмы.