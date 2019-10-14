Доменико Тедеско: большая честь стать тренером такой команды, как "Спартак"

Немец Доменико Тедеско поделился впечатлениями от назначения на пост главного тренера московского футбольного клуба "Спартак". О назначении 34-летнего специалиста стало известно в понедельник, 14 октября.

"Для меня большая честь быть здесь и быть тренером такой команды, как "Спартак". Команды с огромной историей, – заявил Тедеско. – У меня сейчас очень интересный момент, я знакомлюсь с командой, и это чувство меня очень радует".

Утром, 14 октября, генеральный директор российского клуба Томас Цорн на базе в Тарасовке представил команде нового наставника. Также стало известно, что в тренерский штаб Тедеско вошел Макс Урванчки, занимающий ранее должность тренера вратарей в клубе второго дивизиона Германии "Эрцгебирге".

Напомним, "Спартак" после 11 туров российской премьер-лиги с 14 очками занимает 12-е место в турнирной таблице. В следующем матче чемпионата России московский клуб в субботу, 19 октября, на поле домашней "Открытие Арены" сыграет с казанским "Рубином".