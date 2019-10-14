"Барыс" прервал победную серию, уступив дома "Адмиралу"

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нур-султанский "Барыс" на льду домашней арены в овертайме проиграл владивостокскому "Адмиралу" со счетом 0:1.

Основное время встречи завершилось вничью – 0:0. Нападающий гостей Маргус Юнг принес победу своей команде, забросив шайбу на 24-й секунде овертайма. Ему ассистировал Мартин Бакош.

"Барыс", прервавший серию из четырех побед, с 23 очками занимает второе место в Восточной конференции, а "Адмирал" в ней же расположился на четвертой строчке, имея в активе на одно очко меньше. Для подопечных Сергея Светлова эта победа стала пятой кряду.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ подопечные Андрея Скабелки в среду, 16 октября, примут рижское "Динамо", а клуб из Владивостока на следующий день дома сыграет с ярославским "Локомотивом".