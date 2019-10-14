В Воронеже школьников кормили крупой с насекомыми и их личинками

Учащихся одной из школ Воронежа кормили крупами с насекомыми и их личинками. Многочисленные нарушения требований законодательства выявила во время проверки прокуратура.

Зараженность крупы насекомыми, а также их личинками выявлена при исследовании продукции в школах Советского района Воронежа. Кроме того, на вскрытой продукции прикреплялись этикетки металлическими скобами, что создавало угрозу их попадания в пищу.

Крупа упаковывалась нестандартным способом. На мешках с продукцией имелись повреждения, надрывы. Кроме того, работники школы неоднократно замораживали животноводческую продукцию, сообщается на сайте прокуратуры Воронежской области. Также выявлены другие нарушения.

В настоящее время прокуратурой района возбуждено шесть дел об административных правонарушениях. Должностные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов.