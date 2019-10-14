"Горе тому, кто их пересечет": Порошенко чертит для "капитулянтов" красные линии

Клубы дыма на Майдане, факельные шествия в центре Киева и ультиматум Зеленскому в десять суток — так украинские националисты требуют отменить формулу мира для Донбасса. В понедельник, 14 октября, они провели марш УПА. Несколько тысяч человек собрались в правительственном квартале. Стены администрации президента расписали баллончиками с краской и обклеили стикерами. Порошенко как будто ни при чем — он сегодня в НАТО. А основные силы полиции Киева сейчас на футбольном матче Украина-Португалия. Ситуация может развернуться в любую сторону...

Факельное шествие — привычный для этого дня облик Киева — весь центр 14 октября оккупировали украинские радикалы. И повод у них не только праздничный — подписание в Минске "формулы Штайнмайера", по сути, поэтапного плана урегулирования конфликта на Донбасса, они считают предательством. В колоннах новый лозунг "Нет капитуляции". Оседлать новую волну протеста пытается экс-президент Порошенко.

"Украина раньше отмечала День защитника по российскому календарю — 23 февраля. Украинский народ уважает свою армию и гордится ей. Ее боится агрессор, на нее со страхом озираются капитулянты. Она поставила для них жирные красные линии — и горе тому, кто их пересечет", — заявил Порошенко. Капитулянты в понимании бывшего украинского президента — это новые украинские власти. Пересекать красные линии (то есть вести страну к миру) и не собираются.

Президент Зеленский в Киеве возложил цветы к Стене памяти павших за Украину и отбыл на Донбасс. "Есть только два пути. Первый — сдаться и навсегда исчезнуть. Второй — назло всем врагам подняться на ноги, отряхнуть пыль, улыбнуться и сказать: нет, не дождетесь", — заявил украинский лидер. Он лично наградил военных, которые на прошлой неделе сорвали все мирные договоренности.

Особо отличился премьер-министр Гончарук — отметил День защитника Украины на сцене с неофашистской группой "Секира Перуна". "Мы на вас работаем, я на вас работаю для того, чтобы Украина становилась сильнее. Мы очень хотим, чтобы наша страна стала по-настоящему сильной", — обратился премьер-министр. Потом, правда, открестился: мол, не знаком ни с песнями, ни с исполнителями, но все уже успели увидеть и услышать. В символике — свастика, в текстах — прославление Гитлера и Рудольфа Гесса. Солист "Секиры Перуна" Арсений Климачев по прозвищу Белодуб был среди тех, кто задерживал нашу съемочную группу в Киеве в 2015-ом на марше запрещенного в России "Правого сектора" (запрещена в России). Барабанщик Демьян Волков отбывал срок за участие в погроме синагоги, а организатора концерта Андрея Медведько, по прозвищу Мэнсон, обвиняют в убийстве публициста Олеся Бузины. Правда под давлением ультраправых его до суда выпустили на свободу. Пристрастия премьера осуждает только оппозиция:

"За неуважение к украинскому народу, победившему фашизм в Великой Отечественной войне, за саботаж мирного процесса на Донбассе, демонстрацию поддержки фашистских национал-радикальных организаций "Оппозиционная платформа – За жизнь" требует немедленной отставки премьера с фашистскими взглядами. Гончарука — в отставку!".

День защитника Украины давно уже приурочили к дате создания УПА, а к 77-ой годовщине государственный институт национальной памяти подготовил героический видеоролик о Бандере из цикла "Люди эпохи".

Участие "бандеровцев" в гитлеровских зверствах — доказанный факт, но нынешние украинские военные, особенно те, что из националистических батальонов, гордятся званием наследников УПА.