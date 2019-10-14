Дерзкое ограбление в Москве было тщательно спланировано

Столичная полиция разыскивает участников дерзкого ограбления на юго-западе Москвы. Добычей преступников стали шесть миллионов рублей, а события развивались как в остросюжетном боевике. На Ленинском проспекте шестеро налетчиков на трех машинах преградили дорогу автомобилю, открыли стрельбу, избили водителя и отобрали у него сумку с деньгами.

Дерзкое ограбление на Ленинском проспекте произошло примерно в три часа дня. Преступников нисколько не смутило, что в это время здесь очень оживленное движение, повсюду стоят жилые дома. И наверняка очевидцев этого преступления было много.

К тому же повсюду висят камеры наружного наблюдения. Вот кадры с одной из них. Нападение тщательно спланировали — место выбрали идеально. Mercedes S-класса занимал третью левую полосу. Неожиданно его заблокировали три машины, из них выскочили шесть человек в масках и с травматическими пистолетами. Ограбление заняло считанные секунды.

"Много выстрелов было? — Три. — Сами машины видели? — Нет. Мы видели: кто-то стреляет, смотрим в окошко — там бегают люди. Из багажника вытащили и побежали. — Сумку? — Несколько", — из беседы с очевидцем.

Преступники произвели несколько выстрелов — у MГрабителercedes разбиты стекла. Кроме того, грабители проткнули ножом заднее левое колесо.

Водителя избили и похитили из багажника шесть миллионов рублей. Судя по всему, об этой сумме грабители точно знали — действовали по чьей-то наводке. Откуда мужчина вёз деньги — неизвестно. Однако за ним наверняка заранее следили. Говорить с журналистами он наотрез отказался. После допроса следователей поменял проколотое колесо и покинул место ЧП.

Одну машину похитители бросили и скрылись в неизвестном направлении на двух оставшихся. У брошенного старого Mercedes — московские номера. Впрочем, скорее всего, машина была угнана специально для налёта.

Полиция сразу объявила план "Перехват" по всему городу. Но поймать грабителей по горячим следам не удалось.

Одну из машин чуть позже обнаружили брошенной. Сейчас полиция продолжает опрашивать очевидцев и изучает записи с камер наружного наблюдения, чтобы вычислить маршрут отступления преступников.