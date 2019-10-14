Чемпионат КХЛ. Рижское "Динамо" в гостях одолело "Трактор"

Матчем в Челябинске между местным "Трактором" и рижским "Динамо" продолжился очередной игровой день в чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Хозяева считались фаворитами, но клуб из Латвии сумел навязать уральцам борьбу и в итоге выиграл со счетом 4:3.

Лучшим в команде гостей был Дарзиньш, который забросил две шайбы, включая решающую на 35-й минуте, и отдал голевой пас Макмиллану. Еще один гол у "Динамо" на счету Павлова. А вот в "Тракторе" все три гола забил чех Гика, но его одиночных усилий не хватило, чтобы добиться победы.