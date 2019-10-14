"Екатерина. Самозванцы": громкая премьера сериала на телеканале "Россия" с 21 октября

21 октября телеканал "Россия" представит новый эпизод киносаги о судьбе самой яркой и независимой женщины на российском престоле. В сериале "Екатерина. Самозванцы" зрители смогут узнать больше о периоде становления Российской империи, о тревожном этапе в истории страны, а также о Великой Императрице, которая эту историю творила.

Судьба государства того времени зависела от решений одной-единственной женщины. Россия завоевала статус великой державы и едва не погибла. Екатерина стала Великой и едва не потеряла престол…

Весна 1774 года. Правление Екатерины оказалось под угрозой сразу с четырех сторон. Война с Турцией, которая может обернуться для государства либо удачным миром, либо сокрушительным поражением. В Париже в руках беглых поляков и французских авантюристов оказывается важный козырь против Екатерины — Елизавета Тараканова, самозваная дочь Елизаветы Петровны. В самой России разгорается крестьянское восстание Емельяна Пугачева. В Санкт-Петербурге опасность зреет прямо во дворце. В заговоре участвуют самые близкие, а врагом императрицы в битве за трон может стать ее собственный сын, невестка и бывший фаворит.

Екатерина мечтает о семейном счастье, но даже власть и могущество не могут вернуть ушедшую любовь. Сумеет ли Великая понять и простить своего возлюбленного или сердце ее окаменело и будет мстить? Там, где погасло одно чувство, может вспыхнуть другое…

Всего одна женщина смогла соединить в своей судьбе власть над великой Империей, авантюры, войны, интриги и любовь. Блестящий кастинг, интригующий и в то же время правдивый сюжет — все для того, чтобы история схватки Екатерины с самозванцами смогла увлечь настоящей страстью и красотой.

Марина Александрова, исполнившая роль императрицы, рассказала, что участие в сериале стало для нее настоящим подарком, поскольку в Екатерине сочетаются и женская, и мужская стороны, сила воли, но в то же время хрупкость. "Невероятная личность в нашей истории: немка по рождению, она за тридцать лет на российском престоле стала абсолютно русской. И действительно сделала гораздо больше для России, чем многие правители до нее и после нее", — поделилась Александрова.

Актриса также рассказала подробности о роскошных костюмах. По ее словам, они диктуют определенное актерское поведение: "В корсете уже не побегаешь". Кроме того, Александрова призналась, что платья достаточно тяжелые, а корона жмет. "Я теперь поняла, откуда выражение! Корона действительно очень тяжелая и действительно жмет. Представляете, от нее остаются отпечатки на лбу", — отметила артистка. По словам Марины Александровой, в сериале использовались даже настоящие драгоценности.

Премьера сериала "Екатерина. Самозванцы" на телеканале "Россия" состоится 21 октября в 21:00. Это время дворцовых интриг и заговоров, больших страстей…