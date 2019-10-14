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14 октября 201921:05

Неймар пропустит ближайший месяц из-за травмы бедра

EPA

Ведущий форвард футбольной сборной Бразилии и французского "Пари Сен-Жермен" Неймар пропустит как минимум четыре недели из-за травмы, которую он получил в начале товарищеского матча национальной команды против соперников из Нигерии (1:1).

Парижский клуб через пресс-службу сообщил, что нападающий прошел МРТ, в ходе которого было обнаружено серьезное растяжение двуглавой мышцы левого бедра. Врачи считают, что на восстановление Неймару понадобится около месяца. Через неделю бразилец пройдет медосмотр на предмет контроля за повреждением.

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