Неймар пропустит ближайший месяц из-за травмы бедра

Ведущий форвард футбольной сборной Бразилии и французского "Пари Сен-Жермен" Неймар пропустит как минимум четыре недели из-за травмы, которую он получил в начале товарищеского матча национальной команды против соперников из Нигерии (1:1).

Парижский клуб через пресс-службу сообщил, что нападающий прошел МРТ, в ходе которого было обнаружено серьезное растяжение двуглавой мышцы левого бедра. Врачи считают, что на восстановление Неймару понадобится около месяца. Через неделю бразилец пройдет медосмотр на предмет контроля за повреждением.