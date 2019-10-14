Майдан в миниатюре. Украинские националисты снова жгут файеры на Крещатике

"Сегодня в Киеве состоялся майдан в миниатюре", — заявил в эфире программы "60 минут" днепровский депутат Сергей Хрущ. Так он прокомментировал марш в честь годовщины создания Украинской повстанческой армии (запрещена в РФ), который провели националисты в Киеве.

"На Майдане осталось совсем мало людей, небольшая часть под барабанный бой движется к Институтской улице прямо к офису президента Украины. Вместо 100-200 тысяч участников, которые обещал Белецкий, на площадь пришло значительно меньше народу – не больше 20 тысяч. Это фактически все, что удалось собрать прошлой власти", — отметил Сергей Хрущ.

Основными участниками марша стали члены "Нацкорпуса", полка "Азов" и "Правого сектора" (организация запрещена в РФ).

По словам депутата Госдумы России Леонида Калашникова, украинские неонацисты будут вносить смуту в политическую жизнь Украины, пока их не остановят.

"История повторяется. На Украине разбудили джинна, который мешает реализовывать национальные интересы. Назад этих молодчиков не загонишь. Президент Украины связан по рукам и не может провести реальные действия. Сами по себе националисты не успокоятся. Зеленскому надо показать решительные действия", — заявил Калашников во время дискуссии на программе "60 минут".

Марш националистов по случаю 77-й годовщины создания запрещенной в России Украинской повстанческой армии начался в парке Шевченко. Митингующие прошли по центральным улицам украинской столицы. По ходу движения процессии участники зажигали файеры и дымовые шашки. В результате Крещатик затянул дым.

Завершилось шествие митингом возле офиса президента Украины. Националисты потребовали защитить государственный суверенитет, в частности не допустить потери территориальной целостности Украины после реализации "формулы Штайнмайера". Данная формулировка предполагает вступление в силу закона об особом статусе Донбасса после проведения там выборов, которые ОБСЕ должна признать честными и свободными.