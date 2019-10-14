В Калужской области по дороге в музыкальную школу пропал подросток

В Калужской области 13 октября по дороге в музыкальную школу пропал 17-летний подросток. В настоящее время Следственным комитетом по Калужской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса (убийство).

17-летний Александр уехал из дома в селе Карижа Малоярославецкого района на велосипеде красного цвета с широкими колесами. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Следствие выдвигает различные версии случившегося, все они сейчас отрабатываются, сообщается на сайте ведомства. Выясняются условия жизни и воспитания юноши, допрашиваются свидетели из его окружения, также изымаются необходимые вещи и предметы, ведется работа с цифровыми следами. В поисках Александра задействованы работники правоохранительных органов и волонтеры.