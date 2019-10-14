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14 октября 201922:20

Казанский "Ак Барс" одержал волевую победу над "Автомобилистом"

ak-bars.ru

В Континентальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В центральном матче Восточной конференции экс-обладатели Кубка Гагарина из казанского "Ак Барса" принимали одного из лидеров турнира – екатеринбургский "Автомобилист". Хозяева уступали в первом периоде, но победили – 3:1.

Счет открыл один из лидеров уральского клуба Секстон на 4-й минуте. И затем до середины второго периода соперники никак не могли забить. Однако, в концовке второй 20-минутки Фалылзянов сравнял счет, а Фрэттин вывел хозяев вперед. Окончательный результат установил в третьем тайме Галимов.

Результаты двух других встреч игрового вечера: "Нефтехимик" – "Сибирь" – 2:1 ОТ, "Динамо" (Москва) – "Металлург" (Магнитогорск) – 6:3.

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