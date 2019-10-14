В Приморье из-за взрыва боеприпаса в доме обрушились перекрытия: один человек погиб

В одном из жилых пятиэтажных домов Приморского края из-за взрыва произошло обрушение перекрытий. В результате происшествия погиб один человек.

Инцидент случился в населенном пункте Новонежино. Глава Шкотовского района Виктор Михайлов рассказал, что в настоящее время создан оперативный штаб. По его словам, причиной обрушения перекрытий стал взрыв боеприпаса, сообщает ТАСС.

По данным экстренных служб региона, чрезвычайное происшествие случилось в 03:30 по местному времени (20:30 по московскому) между четвертым и пятым этажом. Обрушились одна потолочная плита, стена и лестничный пролет. В подъезде проживали 19 человек, в их числе 15 взрослых и 4 детей. В результате происшествия пострадала женщина — ее придавило стеной.

Виктор Михайлов рассказал, что в настоящее время жильцы дома расселены по родственникам. Он отметил, что дом панельный, власти будут думать, что с ним делать.

Все оперативные службы находятся на месте происшествия и проводят необходимые работы.