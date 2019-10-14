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14 октября 201922:46 Анастасия Иванова

В Тюменской области заступились за учителя ОБЖ, который сорвался на учеников

В Тюменской области заступились за учителя ОБЖ, который сорвался на учеников

Что делать в кризисной ситуации, как устанавливать границы и как решать конфликты — навыки, которые, по версии губернатора Тюменской области Александра Моора, нужны российским учителям. Особенно тем из них, кто "не адаптировался к новой реальности". Так, скажем прямо, политкорректно глава региона говорит о травле в школе. Причем в данном случае речь идет не о классическом буллинге одноклассников, а о педагогах, тех, кто сталкивается с жестким поведением по отношению к себе. И не только со стороны учеников, но и их родителей.

Чтобы справляться с трудностями, губернатор предлагает даже ввести специальный курс для учителей по работе "с агрессией в школе" — прикладной, а еще нанять на работу штатных конфликтологов. Что интересно, инициативу губернатора соцсети горячо поддержали, потому как тема для Тюмени сейчас — больная.

Регион переживает громкое увольнение учителя в поселке Боровский. Преподавателя ОБЖ убрали подальше от детей за насилие. Видео с тем, что похоже то ли на жестокость к детям, то ли на нервный срыв, уже который день тема номер один в местных пабликах. Причем, как это ни странно, однозначного осуждения педагога нет.

"Не все педагоги адаптировались к новой реальности", "Многие родители становятся источниками агрессии по отношению к преподавателям", "Думаю, будет правильно, если органы образования разработают специальный прикладной курс "Как педагогу работать с агрессией в школе" — такие фразы можно найти в посте на странице "ВКонтакте" у губернатора Тюменской области Александра Моора. 

"Кто тут из вас особенный?", "Не получали давно?", "Вы дебилы что ли?" — с такими выражениями обращался к ученикам учитель ОБЖ. В детей летели оскорбления и подзатыльники от учителя. Правда за несколько минут до инцидента в преподавателя летели пеналы и ручки, но этого на видео нет. Есть только момент, когда учитель не сдержался. Сам Виктор Садлинский подробности помнит плохо: слишком уж эмоции зашкаливали:

"Группа подростков нарушала порядок. Игнорировали мои просьбы, замечания, требования, выкрикивали оскорбительные речи в мой адрес, применяли физическое воздействие, кидали школьные предметы мне в спину", — рассказал Садлинский.

Как конкретно оскорбляли — не говорит, поскольку не хочет компрометировать своих учеников. Интервью тоже дает нехотя, просит не показывать лицо. Сейчас преподавателя оправдывают девятиклассники, которые провоцировали учителя. Например, одна из учениц поделилась: "Всем нравился учитель. Преподавал хорошо. Подобных случаев никогда не было. Его вывели просто из себя, он сорвался".

Дети рассказали: не хотели, чтобы ролик увидели учителя. Но из личной беседы класса видео перекочевало в кабинет директора. Сразу же последовало решение: увольнение по статье "применение насильственных методов воспитания, хотя с руководством школы и учениками конфликт закрыт.

"Поступить по-другому руководство образовательного учреждения не смогло бы, потому что закон един для всех — и для плохих, и для хороших", — рассказала заместитель главы Боровского муниципального образования Елена Шапошникова.

Без преувеличения сотни людей встали на сторону учителя. В самом поселке Боровский дети и родители выходили на улицы. На митингах у школы требовали восстановить в должности Виктора Садлинского. Сам же он извинился на личной встрече со школьниками, но это никак не повлияло на решение об увольнении.

"Пока закон не на стороне учителя, а на стороне ребенка, как ни крути, мы даже родителей не можем наказать за неподобающее воспитание школьника, но при этом ученик может нагрубить, может ударить учителя. Вот, например, в сельских школах исключение вообще не предусмотрено, потому что школа — единственная и ребенку больше негде получать образование, а если его исключают, то администрация будет нарушать закон об образовании", — прокомментировала ситуацию учитель русского языка и литературы МАОУ "СОШ" поселка Теплая Гора Алена Печур.

Сам Садлинский, безусловно, воспитательную грань перешел — признает, что поднял руку на детей. Правильно реагировать на провокации нужно учиться. Курсы по управлению агрессии должны помочь, считает руководство Тюменской области.

"Когда ты находишься один на один с детьми в классе, ты должен знать, как вести себя в конкретной ситуации: остановить ее, пошутить, прибегнуть к помощи медиатора. Именно на таких курсах подобные знания должны получать педагоги, которые только что или недавно работают в школе", — рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Таких курсов может быть недостаточно — так считают общественники. Нужно учиться контролировать себя тогда, когда педагог сам еще ученик.

"Если мы возьмем педагогов, то в институтах нет курса по конфликтам. Есть психология, но это очень маленькое количество часов, поэтому надо, чтобы при обучении вводились такие курсы. Все-таки несмотря на то, что подростки его оскорбили — это унизительно, но он — учитель и не должен себя так вести, так как авторитет где-то подорван", — поделилась председатель комиссии по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Общественной палаты РФ Елена Сутормина.

В Сети подписывают петицию, ведь увольнение по статье для молодого учителя — почти крест на карьере. В сельской школе он не проработал и года.

"Статья трудового кодекса, по которой уволили, она позволяет разные виды наказания — это не обязательно увольнение. Поэтому, учитывая всю ситуацию и что это первый раз, всем понятно, что это провокация и каждый может поддаться. Здесь нужно подумать, чтобы в уставах школы были нормы, которые как-то позволяли бы наказывать учеников. Например, общественные работы — пусть туалет помоет, а все на него посмотрят, как он это делает", — прокомментировала председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ России Ольга Леткова.

В школе поселка Боровский сейчас бывают следователи. Вопрос о возбуждении уголовного дела на преподавателя до сих пор открыт. Также возможны штрафы для родителей, чьи дети не умеют держать себя в руках. Сам же преподаватель хочет вернуться и обещает вести уроки только у тех детей, которые этого захотят.

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