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14 октября 201922:59

Хорватский боец ММА потерял палец, работая на комбайне

epodravina.hr

Боец смешанных единоборств из Хорватии Зоран Дод получил крайне неприятную травму не во время состязаний, а занимаясь помощью своей семье на ферме. Во время уборки кукурузы руку спортсмена затянуло в механизм комбайна, и он лишился мизинца.

При этом Дод не сразу обратился в госпиталь, а перевязал руку и завершил работу на ферме, сообщает британское издание The Sun. Именно поэтому врачи не смогли пришить палец на место – было потеряно слишком много времени. В больнице Доду наложили на место травмы швы и отпустили восвояси.

Дод должен провести свой очередной бой в октагоне ММА 19 октября и хорват не собирается его переносить: "Я не собираюсь даже обсуждать перенос поединка. В своем виде спорта я привык к гораздо более сильной боли, чем случилась со мной сейчас".

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