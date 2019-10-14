Хорватский боец ММА потерял палец, работая на комбайне

Боец смешанных единоборств из Хорватии Зоран Дод получил крайне неприятную травму не во время состязаний, а занимаясь помощью своей семье на ферме. Во время уборки кукурузы руку спортсмена затянуло в механизм комбайна, и он лишился мизинца.

При этом Дод не сразу обратился в госпиталь, а перевязал руку и завершил работу на ферме, сообщает британское издание The Sun. Именно поэтому врачи не смогли пришить палец на место – было потеряно слишком много времени. В больнице Доду наложили на место травмы швы и отпустили восвояси.

Дод должен провести свой очередной бой в октагоне ММА 19 октября и хорват не собирается его переносить: "Я не собираюсь даже обсуждать перенос поединка. В своем виде спорта я привык к гораздо более сильной боли, чем случилась со мной сейчас".